Fest Bossa & Jazz acontece nesta semana em Mossoró

Para quem quiser curtir uma boa música, já pode se programar para curtir a programação do Fest Bossa & Jazz em Mossoró nos próximos dias. A Estação das Artes Elizeu Ventania vai se transformar em palco para receber a edição o evento na sexta-feira, 22, e no sábado, 23, com programação diversa e totalmente gratuita.

Além das atrações musicais, o Fest Bossa & Jazz também promoverá oficinas socioambientais e workshops para músicos e estudantes.

A oficina “Construção de Instrumentos com Materiais Recicláveis” já começa nesta quinta-feira (21) na Escola de Artes de Mossoró, com duas sessões, 8h e 14h e segue até a sexta-feira (22). São ministradas pelo músico e artesão Alexandre Ferro e a assistente Adriana Freitas que ensinam crianças e adultos a confeccionar diversos instrumentos musicais com materiais recicláveis como bobinas de papelão, garrafas plásticas e tampinhas.

Para estudantes e músicos que buscam conhecimento e aprimoramento das técnicas musicais, na sexta e no sábado, na Escola de Artes de Mossoró, haverá Workshops. O primeiro de guitarra com o angolano Nuno Mindelis, considerado um dos melhores guitarristas de blues pela Downbeat.

O segundo, Workshop de Arranjo contará com o renomado arranjador e pianista Fernando Merlino. As vagas para oficinas e workshops são limitadas e podem ser realizadas na Escola de Artes ou pelo site do Fest Bossa & Jazz.

Realizado pela Juçara Figueiredo Produções, o Festival promove intercâmbio entre nomes consagrados e novos expoentes da música local, nacional e internacional por meio de shows e Jam Sessions.

O Festival além de educar crianças e adultos com a realização de oficinas, durante os shows vai trabalhar com o lema “Consumo responsável e sustentável – Evento limpo”. Todas as bebidas do evento serão servidas em Ecopos, para evitar o acúmulo de latas, garrafas e copos descartáveis no ambiente (resíduo sólido urbano menos reciclado ao redor do planeta).

Shows

Nas noites dos dias 22 e 23, o público poderá prestigiar os shows com artistas de renome local, nacional e internacional. O aquecimento começa na Praça de Convivência de Mossoró, às 19h, com o cortejo da Street Band (RN) que leva o público até o palco, onde às 20h, a Filarmônica Monsenhor Honório, com 50 integrante sob a regência de Damião Senna abre, oficialmente, os shows do Fest Bossa & Jazz 2017.

Na sequência, às 21h30, Tributo a Emílio Santiago com Marcos Lessa e Alan Barboza. Na direção musical do show, o arranjador e pianista carioca, Fernando Merlino que tocou durante anos ao lado de Emílio Santiago, atualmente diretor musical da Leny Andrade. Completando o time de feras no Tributo, estão os potiguares Alex Magno (baixo), Anderson Lima (guitarra) e Gustavo Almeida (bateria).

Para fechar a primeira noite com autenticidade, sobe ao palco, às 23h, o angolano Nuno Mindelis, eleito pela Revista Guitar Player o melhor guitarrista de Blues quando venceu o 30th Anniversary Guitar Player Competition. Nuno promete incendiar a plateia com seu expressivo e sempre criativo Blues.

Já no último dia do Festival, sábado, às 20h, no palco do Elizeu Ventania tem a Orquestra Sanfônica de Mossoró que, regida pelo jovem maestro Cláudio Araújo, promete uma apresentação especial e marcante ao lado da cantora e intérprete de Mossoró, Dayanne Nunes. Seguindo a programação, logo após, 21h30, tem Sueldo Soares (RN) convida Sandra de Sá (RJ), um encontro entre duas potências musicais que vai reger uma apresentação eletrizante entre a MPB e o Black Music.

Por fim, às 23h, o palco do Fest Bossa & Jazz será todo do americano, J.J. Jackson que estará acompanhado por Gustavo Cocentino e Blue Mountain. Com carreira solidificada no Brasil, Europa e EUA, o bluesman teve canções em trilhas de novelas como “Bebê a bordo”, “Vamp” e “Rainha da Sucata”, ale de também “emprestar” seu timbre e carisma em importantes campanhas publicitárias. Com Sua pegada Soul/Blues, Jackson apresentará algumas de suas canções autorais e clássicos como “Stand by me”.

O Fest Bossa & Jazz acontece desde 2010, passando a ser um dos mais importantes eventos dentro do calendário cultural anual do Estado. É assinado pela Juçara Figueiredo Produções, parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró, patrocínio Governo do Estado do Rio Grande do Norte, realização da SETUR e EMPROTUR por meio do Governo Cidadão, Grupo Banco Mundial. Em Mossoró conta com a promoção da TCM.