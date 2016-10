Pacientes são atendidos nos corredores do HRTM

Mesmo após a construção de nova enfermaria com 36 leitos de internação, o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) continua enfrentando problemas com a superlotação. Diversos pacientes ocupavam macas colocadas nos corredores da unidade nesta quinta-feira, 13 de outubro.

Atualmente, o HRTM atende à demanda de mais de 60 municípios do Rio Grande do Norte que, além dos leitos de internação, recorrem à poucas vagas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para atender às necessidades da população, ainda faltam 30 leitos do tipo na cidade.

Questionada sobre o atendimento de pacientes nos corredores, a assessoria do HRTM informou que a lotação na unidade varia ao longo dos dias e que, em específico nesta quinta-feira, o Hospital acabou recebendo mais pacientes em virtude do feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 12 de outubro.

“Nos feriados e dias seguintes o número de pacientes aumenta em razão de fatores como acidentes de trânsito. Quando isto ocorre, as equipes se esforçam para garantir atendimento a todos”, informa a assessoria.

Além dos pacientes, os corredores da unidade encontram-se ainda cheios de acompanhantes, pois, nem vigilantes no Hospital há dois meses, o fluxo de entradas de visitantes e acompanhantes não tem sido controlado de forma eficiente, aumentando a quantidade de pessoas no interior do HRTM.