Feriadão deve ter fluxo de 35 mil passageiros no Aeroporto de Natal

O feriado nacional em comemoração a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, movimentará o aeroporto de Natal. Entre quarta-feira, 11, e segunda-feira, 16 de outubro, o fluxo no Aeroporto de Natal deverá ser de 35 mil passageiros entre embarques, desembarque e conexões. Para o período estão previstos 291 pousos e decolagens, e 43 voos extras.

O dia mais movimentado deverá ser na quinta-feira, com pico de fluxo a partir de 14h, com uma estimativa de 6 mil passageiros, 49 pousos e decolagens, sendo 6 voos extras. No domingo retorno do feriado, a previsão é de 5 mil usuários, 47 movimentos aéreos e 10 voos extras. A canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu no dia 15 em Roma, também movimentará o terminal aéreo.

Depois de 24 dias de obras, a pista do Aeroporto de Natal foi liberada. As obras de recuperação foram finalizadas no dia 4 de outubro, seis dias antes do previsto. A concessionária manteve 90% do fluxo e da movimentação aérea do Terminal, resultado dentro do previsto.

A Inframerica, concessionária do Terminal potiguar, informa que todos os passageiros passarão por inspeção de raio-x ao embarcar, e que alguns poderão ser selecionados para revistas aleatórias conforme prevê a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Por isso, é recomendado chegar com 1h30 de antecedência para voos domésticos e 2h30 para voos internacionais.

Da Fecomercio RN.