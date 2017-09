Feira pretende estimular turismo religioso em Mossoró e região

A cada dia um número maior de pessoas viaja para visitar destinos ou participar de eventos relacionados à sua fé. Segundo dados do Ministério do Turismo, no ano de 2015, em média, 17,7 milhões de brasileiros passavam mais de um dia fora de casa em viagens de fé e devoção. De olho nesse importante segmento do turismo, foi lançada em Mossoró nesta terça-feira a Expotour Católica Mossoró 2017.

O lançamento do evento aconteceu no Hotel Villa Oeste e contou com a presença de autoridades e imprensa.

a Expotour Católica Mossoró 2017 será realizada de 19 a 21 de outubro e contará com oficinas com palestrantes e consultores do SEBRAE, buscando gerar rodada de negócios, além de 20 stands de exposição dos potenciais do turismo religioso na região.

O diretor executivo da Expotour Católica Mossoró, Manoel Sidnesio conta que 80% dos stands já estão ocupados. Ele destaca que, este ano, a EXPOTOUR Católica passa a incluir na sua programação o Fórum Nacional de Turismo Religioso, conjugando a divulgação dos destinos do Turismo Religioso.

Nesta edição, o conteúdo debatido será ampliado com a apresentação de “cases” de sucesso e a participação de experts que possam orientar expositores e participantes sobre como crescer de forma ordenada sem fugir da espiritualidade do segmento em uma plataforma de orientação individual com horário em salas especificas durante o evento.

Já estão confirmados expositores como a Setur- Mossoró, cidade anfitriã, Município de Guamaré, Município deTouros, Santuário Nossa Senhora dos Impossíveis-Patu/RN, a PBTUR – Empresa de Promoção de Turismo da Paraíba, que vem participar, sendo representada pelos alunos da UFPB, a cidade de Touros, a Igreja Ortoxa Síria, através do Abouna Haelio, e a Promove Viagens e Turismo já firmaram presença no evento.

“A EXPOTOUR Católica é a resposta à necessidade de divulgar melhor os destinos de turismo religioso, oferecendo ao mesmo tempo a oportunidade de quem está envolvido com ele aprofundar o seu conhecimento, expandir o seu relacionamento, compartilhar práticas com outros destinos e obter orientação sobre a forma mais eficaz para vender o seu destino e atrair mais visitantes”, afirma Manoel Sidnesio.

Turismo religioso no Brasil

Pesquisas recentes, realizadas pelo jornalista Amadeu Castanho, da revista eletrônica Viagens de Fé, e a EXPOTOUR Católica apontaram que apenas 15 dos destinos brasileiros de turismo religioso recebem mais de 35 milhões de visitantes por ano. Como reflexo do reconhecimento da importância do Turismo Religioso, o segmento voltou a ser debatido no ano passado na Vila do Saber da feira da ABAV, principal evento do mercado de turismo no Brasil.

Apenas no último mês de maio, a Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo divulgou para todos os veículos de comunicação do País dois comunicados sobre o turismo religioso e vem abordando o assunto em média uma vez por mês. Apesar do crescimento do número de visitantes, ainda falta debater como obter melhorias para os destinos de Turismo Religioso e desenvolver um olhar público-privado voltado para a profissionalização no segmento.