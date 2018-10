Feira do livro de Mossoró começa nesta terça

Começa nesta terça-feira, 30 de outubro, a 14ª Feira do Livro de Mossoró, com o tema “Leitura é Emoção”. Pela terceira vez, o evento será realizado no Partage Shopping Mossoró e segue até o dia 04 de novembro, sempre das 10h às 22h.

Com objetivo de continuar fomentando a leitura e a educação na cidade, a Feira receberá 17 expositores (entre livrarias, editoras, livreiros, instituições parceiras e cordelistas) na praça de eventos do shopping.

Ao todo, serão mais de 100 horas de atividades, com destaque para o dia 30 de outubro, no qual será realizado um encontro entre Fábio Brazza e Antônio Francisco, unindo o rap e o cordel a partir das 19h15. A feira terá seis dias de duração, com encerramento no domingo, 04 de novembro. Confira a programação:

Dia 30/10 – Terça-feira

14h às 15h – Sessão de Autógrafos: As Descobertas de Leia e Miguel, no Espaço do Autor, com Simone Alves

14h30 – Apresentação cultural: Nossa cidade, nossa identidade, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com a Unidade de Educação Infantil Izabel Macedo Barreto

19h – Abertura Oficial da 14ª Feira do Livro de Mossoró, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com a Coordenação da FLM e parcerias

19h15 – Apresentação cultural: Fabio Brazza e o reencontro com Antônio Francisco – as linhas do rap e as entrelinhas da poesia, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com Fabio Brazza e Antônio Francisco

20h30 – Lançamento do livro: Pensamento Inverso, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com Fabio Brazza

Dia 31/10 – Quarta-feira

14h às 15h – Sessão de autógrafos: As Descobertas de Leia e Miguel, no Espaço do Autor, com Simone Alves

15h30 – Contação da história: As descobertas de Leia e Miguel, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com Simone Alves

18h30 – Apresentação musical: Camerata de Cordas da UERN, no Palco das Letras – Praça da Alimentação

19h – Bate-papo: As potencialidades do jornalismo literário, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com Esdras Marchezan e André Bisneto

20h – Bate-papo: Em busca de Dorian: entre crônicas e reportagens, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com Aluísio Barros, Esdras Marchezan, Marcílio Falcão

20h – Lançamento do livro: “Eu, preta”, no Espaço do Autor, com André Bisneto

Dia 1º/11 – Quinta-feira

15h – Lançamento dos livros: O Circo e Se fala assim no sertão, no Espaço do Autor, com Manoel Cavalcante

16h às 18h – Lançamento e sessão de autógrafos: Diário de um Pré-Adolescente Autista, no Espaço do Autor, com Guilherme Vinícius Lima

16h30 às 17h30 – Bate-papo: Leitura: uma viagem segura e prazerosa, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com Salizete Freire, Erileide Rocha, Rokátia Kleania

18h30 – Apresentação cultural: Recital poético, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com Manoel Cavalcante

19h – Bate-papo: Clarice Lispector: Escavando intimidades, no Palco das Letras – Praça da Alimentação, com Ailton Siqueira, Juliana Perez e Regiane Cabral de Paiva

20h – Bate-papo: Leitura, fonte de libertação!, Palco das Letras – Praça da Alimentação, com Fátima Feitosa, Ângela Gurgel, Dulce Cavalcante e Vanda Jacinto

Dia 2/11 – Sexta-feira

15h às 16h30 – Lançamento e sessão de autógrafos: O Espelho de Eloísa, no Espaço do Autor, com Araceli Sobreira

17h às 18h – Bate-papo: Novos autores e novas formas de publicar, no Palco das Letras – Praça de Alimentação, com Manu Sousa e José de Paiva Rebouças

17h às 19h – Lançamento e sessão de autógrafos: Diário de um Pré-Adolescente Autista, no Espaço do Autor, com Guilherme Vinícus Lima

Dia 3/11 – Sábado

10h30 às 12h – Lançamento e sessão de autógrafos: O Espelho de Eloísa, no Espaço do Autor, com Araceli Sobreira

14h30 – Apresentação cultural: Vida – a Arte de Conviver – Grupo Nova Geração, no Palco das Letras – Praça de Alimentação, com a Escola Est. Educandário Prof. Paulo Freire

14h30 às 16h – Lançamento e sessão de autógrafos: Diário de um Pré-Adolescente Autista, no Espaço do Autor, com Guilherme Vinícus Lima

16h30 – Bate-papo: A vida e a obra de Raimundo Nonato, no Palco das Letras – Praça de Alimentação, com Lúcia Rocha, David Leite e Rilder Medeiros

17h45 às 18h50 – Apresentação cultural: Nos passos do poeta…, no Palco das Letras – Praça de Alimentação, com Antônio Francisco, Ingrid Natália, Moisés Marinho, Thiago Camilo, Aninha dos Cordéis e Segundo

19h – Bate-papo: Mossoró na literatura, no Palco das Letras – Praça de Alimentação, com Caio César Muniz, David Leite, Geraldo Maia

20h – Lançamento do livro: Lançamento do livro: História da Liga Operária de Mossoró, no Espaço do Autor, com David Leite, Olivá Leite e José Edilson Segundo

20h – Lançamento do Café & Poesia – Vol. 3, no Palco das Letras – Praça de Alimentação, com Ângela Gurgel, David Leite, Raimundo Antônio, Laura Barreto