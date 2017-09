Feira do Livro de Mossoró começa nesta quinta-feira

Foi aberta oficialmente na manhã desta quinta-feira, 21, a 13ª edição da Feira do Livro de Mossoró (FLM), maior evento dedicado à leitura no Rio Grande do Norte. A festa literária se estende até o domingo, 24, e este acontece no Partage Shopping

“A Feira do Livro de Mossoró e muito mais que um espaço para comercialização de livros, é um evento importante para o estímulo ao gosto pela leitura e para o despertar de talentos. Ao longo das 12 edições já realizadas, nos deparamos com histórias de vida incríveis, como a de uma moça que, na primeira Feira, não tinha condições de comprar um livro, mas, anos depois, recebi a notícia de que ela havia concluído o mestrado”, conta o organizador da FLM, Rilder Medeiros.

A Feira do Livro de Mossoró surgiu em agosto de 2005 com o objetivo de incentivar o hábito da leitura. Mais de 700 mil pessoas já visitaram a feira, ao longo das 12 primeiras edições do evento.

Além da venda direta para o público, o evento deve comercializar R$ 668 mil em livros destinados às escolas municipais e estaduais através do programa cheque-livro. A Prefeitura Municipal de Mossoró irá destinar R$ 300 mil para a compra de livros para as 98 unidades de educação e os 1,4 mil professores municipais, beneficiando, em média, 20 mil alunos.

O Governo do Estado anunciou o montante de R$ 358 mil para o cheque-livro, destinado a escolas estaduais e professores de 38 cidades do RN, que devem participar da Feira em caravanas.

Confira a programação da Feira para esta quinta-feira:

10h – Abertura Oficial da 13ª Feira do Livro de Mossoró na Sala de Cinema, com Coordenação da Feira e parcerias;

10h15 – Papo Literário & Poesia na Sala de Cinema, com Antônio Francisco, Louise Fernandes e Manoel Cavalcante;

ESPAÇO DO AUTOR

11h – Lançamento do livro Tão Perto, Tão Longe e sessão de autógrafos;

14h30 – Lançamento do livro Tão Perto, Tão Longe e sessão de autógrafos;

18h – Lançamento do livro: Legado, com Ricardo Lopes;

20h30 – Lançamento do livro: Do casulo à borboleta, com Eva Potiguar;

PALCO (no Palco Praça da Alimentação)

12h – Stand up Poético com Manoel Cavalcante e Antônio Francisco;

12h30 – Entrevista de Bolso: Moisés Albuquerque com Manoel Cavalcante e Louise Fernandes

14h30 -Apresentação cultural: A diferença é o que nos une, com Grupo do Creemos;

15h Apresentação cultural com a Escola Municipal Paulo Cavalcante de Moura;

17h00 – Apresentação cultural: Performance Poética com Eva Potiguar;

18h30 – Apresentação cultural: Declamação do Poema “Acessibilidade”, com Martha Cristina;

18h45 – Apresentação cultural: Não há limitações quando se tem a vontade a viver intensamente – Coreografia: SEM LIMITAÇÕES, com Companhia Arte Sem Limites;

19h – Apresentação cultural: Gerações de poesia, com Antônio Francisco e Filipe Borges;

20h30 – Apresentação musical com o Quarteto Oitavo Andar.

AUDITÓRIO

18h – Lançamento do livro e sessão de autógrafos: Dante e o Elefante, com Louise Fernandes;

LANÇAMENTOS DE LIVROS

18h – Versos em formas diversas, no Stand Sarau das Letras, com Aldaci de França;

20h – O Amor no tempo e no espaço, no Stand Sarau das Letras, com Vanda Jacinto;