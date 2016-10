Fechado: Estádio Nogueirão é interditado pelo Corpo de Bombeiros

Uma situação já esperada se confirmou na manhã desta terça-feira, o estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira, “O Nogueirão” foi totalmente interditado. A praça esportiva já estava em situação parcial de interdição e, por não cumprir o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) renovado no final do ano passado, o Corpo de Bombeiros foi ao estádio e decretou seu fechamento.

Com isso, nesse momento, Mossoró não dispõe de espaço para mandar os jogos de Potiguar e Baraúnas que no dia 15 de janeiro tem estreia no Campeonato Estadual 2017. O Nogueirão, desde 2004, teve parte de suas arquibancadas interditadas e nenhum serviço foi realizado para a sua recuperação.

Em 2015 se renovaram as esperanças com a municipalização do Nogueirão, antes administrado pela Liga Desportiva Mossoroense, passando para o domínio da Prefeitura de Mossor. Apesar do processo, o estádio continuou vivendo os mesmos problemas, tendo inclusive o fornecimento de energia suspenso por falta de pagamento. Com a proximidade do certame estadual, o Corpo de Bombeiros voltou ao local e, diante do não atendimento de suas exigências, optou pela interdição total do estádio.

PERMUTA – Como a reforma do estádio não acontece, a proposta de permuta com uma empresa privada volta a ganhar espaço. O assunto já foi discutido porém, próximo ao acerto, algumas vozes se levantaram contrárias a troca por um estádio novo e em outro local, o que acabou afastando o interesse dos empresários.