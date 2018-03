Favorito Gabriel vê Corinthians como melhor time do Brasil

O Palmeiras foi o único dos quatro clubes grandes do estado a vencer o duelo de ida das quartas de final do Paulistão. Essa posição foi garantida ao fazer 3 a 0 sobre o Novorizontino. O Bragantino venceu o Corhinthian por 3 a 2, o São Paulo perdeu para o São Caetano por 1 a 0, e o Santos não passou de um empatou de 0 a 0 com o Botafogo-SP.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Gabriel declarou: o Corinthians é o melhor time do Brasil, lembrando os títulos paulista e brasileiro conquistados no ano passado.

— Não concordo (que o Palmeiras é melhor), até porque somos os atuais campeões paulista e brasileiro. Sendo Por isso é que o Corinthians é o melhor time do Brasil. Pelo menos essa é minha opinião e não mudo. As coisas acontecem dentro de campo, são 11 contra 11, e é lá que se resolve. Independentemente de quem ganhou na última rodada. Isso não quer dizer nada daqui para frente – opinou Gabriel.

Gabriel também demonstrou confiança na classificação do Corinthians para a semifinal do Paulistão. Após a derrota por 3 a 2, o Timão precisa vencer o Bragantino para avançar no campeonato. Um vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis; por dois ou mais dá a classificação direta.