Fatos notáveis de uma época – Wilson Bezerra de Moura

De repente me deparei com uma notícia veiculada no jornal O Mossoró, edição de maio de 1925, já um tanto distante de nossa época, contada a dedo, como se diz popularmente, 91 anos bem vividos pelo tempo, mas que é fato por envolver pessoas que ainda hoje por alguns são lembrados. Por exemplo, o doutor Raul Alencar, vez por outra lembrado em conversas envolvendo acontecimentos históricos da região da Serra do Martins.

Pois bem, naquela edição de 1925 noticiava que a cidade de Martins estava em festa com o casamento da prendada senhorinha Ambrosina Regalado com o influente médico politico natural da cidade de Crato, no Ceará, doutor Raul Alencar, que veio morar inicialmente em Pau dos Ferros, onde se integrou à vida social da cidade, deixando destacada atuação nos diferentes setores da sociedade, em especial na medicina.

O casamento realizou-se no dia 19 de março de 1925. A solenidade contou com a presença de várias autoridades políticas do Estado, agricultores, pecuaristas entre outros grupos produtivos e sociais, porque o casal ora matrimoniado era formado de pessoas influentes na região oestana. O paraninfo no ato matrimonial foi o Governador do Estado do Rio Grande do Norte, doutor José Augusto Bezerra de Medeiros e sua consorte dona Alice de Godoy Bezerra.

Foi uma festa marcante na região martinense. O banquete foi realizado na residência de dona Clodis Costa, que vem a ser avó da noiva Ambrosina Regalado. Houve falatórios por ocasião da solenidade no banquete e coube aos oradores Reverendo Padre Francisco Toussain, doutores Celso Almino, Antônio Vieira e o acadêmico Bianor Fernandes, na época acadêmico de direito, que tempos depois se tornou influente na justiça do Rio Grande do Norte e chegou a fazer parte de nossa historia social e jurídica.