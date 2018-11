Fátima Bezerra se encontra com Bolsonaro na quarta-feira

A governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra do PT, confirmou presença no encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), na quarta-feira (14), em Brasília. Pelo menos outros 17 governadores eleitos ou reeleitos deverão participar da reunião.

O encontro, marcado para às 9h, será no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB), que fica próximo do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), local de trabalho da equipe de transição de governo.

Segundo os organizadores, a ideia é que seja um “encontro de aproximação”. Os anfitriões ainda aguardam a confirmação do futuro presidente. Além de Bolsonaro, deverão participar do evento os futuros ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A palavra também será aberta aos futuros governadores.