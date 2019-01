Fátima Bezerra reúne-se com superintendente do Banco do Brasil para tratar da antecipação de royalties

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (09), reunião da governadora Fátima Bezerra com o novo Superintendente do Banco do Brasil no Rio Grande do Norte, Antônio Carlos Servo. O motivo principal do encontro foi a operação de crédito para antecipação dos recursos dos royalties do petróleo, renegociação da operacionalização da folha de pagamento dos servidores e a regularização dos débitos referentes aos consignados. Estas medidas são consideradas prioridades pela chefe do Executivo estadual.

Em Brasília, na próxima sexta-feira (11), a governadora se reunirá com a diretoria do Banco do Brasil para dar continuidade às negociações. O secretário de Planejamento e Finanças (SEPLAN), Aldemir Freire, acompanhará a governadora.

“O nosso Governo está concentrado no drama provocado pelo atraso nos salários dos servidores públicos. Estamos trabalhando incansavelmente para que, com o apoio do Banco do Brasil, possamos dar celeridade a este processo, além de garantir receitas extras, e, o quanto antes, darmos fim a esta triste realidade”, ressaltou a governadora.

Aldemir Freire destacou que o compromisso da gestão é não reter o repasse dos empréstimos consignados, como ocorreu na gestão anterior. “Estamos em negociação sobre a retomada dos consignados para os servidores. O Estado tem uma dívida grande com o banco, mas a proposta é que ao firmarmos um acordo para manter os repasses em dia, em contrapartida o banco volte a liberar empréstimos aos servidores”, explica.

O superintendente do Banco do Brasil disse que “Estamos junto com o Governo buscando alternativas para estruturar a operação de crédito, com celeridade. Estaremos em Brasília junto a área econômica do Governo Federal trabalhando para efetivar estas medidas”.