Fátima Bezerra cumpre agenda em Mossoró nesta segunda-feira

A governadora eleita Fátima Bezerra (PT) volta a Mossoró nesta segunda-feira. A petista cumpre agenda na cidade pela primeira após a vitória nas eleições. Entre os compromissos estão encontros com lideranças políticas, entidades e militância do Oeste potiguar.

Fátima foi eleita governadora do RN com 57% dos votos válidos no segundo turno, disputado no dia 28 de outubro.

Confira a agenda:

14h – Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do RN no Auditório do Instituto Federal do RN (IFRN).

16h – Reunião com Pedro Fernandes Ribeiro Neto, reitor da Universidade do Estado do RN (UERN).

18h30 – Reunião com Lideranças da Agricultura Familiar

19h – Plenária com a Militância no Hotel VillaOeste