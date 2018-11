Fátima Bezerra anuncia Getúlio Marques para secretário de Educação

A governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou na quinta-feira, 29, a escolha do professor Getúlio Marques Ferreira para o cargo de secretário de Educação.

Getúlio Marques Ferreira é engenheiro, especialista em Engenharia de Sistemas e Mestre em Engenharia da Produção. Professor aposentado do IFRN, trabalhou como Técnico e Engenheiro no Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), foi diretor de Ensino e Diretor Geral do CEFET/RN, e coordenador do processo de concepção, criação e expansão dos Institutos federais em nível nacional.

No Ministério da Educação, foi coordenador de Orçamento e Planejamento, diretor da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e secretário adjunto da Secretaria de Ensino Tecnológico (SETEC/MEC).