Famílias de “mulheres de conforto” filipinas exigem perdão do Japão

Familiares das “mulheres de conforto” filipinas, escravas sexuais das tropas japonesas que dominaram as Filipinas entre 1942 e 1945, exigiram novamente nesta quarta-feira um perdão por parte do Japão 74 anos depois do fim da II Guerra Mundial.

“Honramos a memória das vítimas nos países asiáticos ocupados pelo Japão na II Guerra Mundial, muitas das quais faleceram sem conseguir justiça”, afirmou a organização Lila Pilipina, que representa estas mulheres nas Filipinas, no Dia Internacional das Escravas Sexuais do Japão.

Agência EFE