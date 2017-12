Falta de pagamento dos salários leva ao fechamento de 12 leitos no Tarcísio Maia

A partir desta quarta-feira 20/12, duas enfermarias da clínica médica irão fechar por tempo indeterminado no Hospital Regional Tarcísio Maia.

A medida significa o fechamento de 12 (doze) leitos hospitalares de média complexidade, e foi decidido em reunião da coordenação de enfermagem do HRTM junto do Diretor da Unidade, Jarbas Mariano, e do Diretor Estadual do Sindsaúde Mossoró, Aldiclesio Maia.

O documento, redigido pela própria coordenação de enfermagem na manhã desta quarta-feira (20), também prevê o fechamento da sala de medicação durante a maior parte do dia, além de outras medidas de suspensão parcial de serviços hospitalares que dependem da enfermagem.

O pano de fundo desta decisão se deu com o agravamento da crise financeira que passam os servidores da saúde, com sucessivos atrasos de salário. Os funcionários da unidade relatam cada vez mais dificuldades para chegar ao serviço, além disso, o problema do atraso dos salários, cumulado com a divisão das faixas salariais, faz com que os servidores percam o interesse nos plantões eventuais, impossibilitando completar as escalas.

Desta maneira, os efeitos dos ataques dos Governos e a crise financeira que servidores se cruzam, a permanência da crise do Governo Robinson com o funcionalismo público, só prejudica as necessidades da população, impulsionando a tendência de acumulação de pacientes nos corredores e em outros locais.

Neste sentido, o Sindsaúde estará promovendo um ato público dos 40 dias da greve da saúde, com o tema “Servidor sem Salário em Dia passa Natal de Panela Vazia”. A manifestação irá ocorrer na sexta-feira, 22/12, a partir das 15h, em frente ao Hospital Regional Tarcísio Maia.