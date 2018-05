Facebook lança ferramenta para incentivar doação de sangue

Já imaginou se você, um doador de sangue voluntário, pudesse ser avisado por meio do Facebook quando a sua região estiver precisando do seu tipo sanguíneo para salvar vidas? Agora isso será possível graças a uma nova ferramenta, lançada nesta quarta-feira (23), criada em conjunto entre a empresa com o Ministério da Saúde, bancos de sangue centrais e especialistas em saúde. A gerente de Políticas Públicas do Facebook, Nathalie Gazzaneo, explica algumas funções possíveis através dessa nova ferramenta.

“Que as pessoas se registrem como doadores no seu Facebook. Essa ferramenta vai permitir que os bancos de sangue façam pedidos específicos de doação de sangue no Facebook também. Essa ferramenta vai permitir que a plataforma notifique os usuários registrados como doadores, acerca desses perdidos do banco de sangue, sempre que esse pedido estiver sendo necessário na região próximo do registrado”

No Brasil, são feitas mais de três milhões de doações de sangue por ano, número que está dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), mas a expectativa é de que essas doações aumentem com a nova ferramenta do facebook , como afirma o coordenador Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Flávio Vormitag.

“Essa iniciativa pretende lançar uma ferramenta que vai divulgar a importância da doação voluntária e regular dos cidadãos para a questão da doação de sangue. As necessidades de sangue são sempre importantes, o sangue é insubstituível e o ato de doação é um ato altruísta, um ato de generosidade, nós precisamos incentivar e temos que comunicar as pessoas como elas podem fazer isso de uma forma mais prática. Então o alcance dessa ferramenta nos parece que vai ser extraordinário”.

Quem tiver interesse em ser voluntário, já pode se registrar como doador de sangue no Facebook. Para saber mais sobre a iniciativa, acesse facebook.com/donateblood.