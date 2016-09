Fábrica de cimento realiza semana de prevenção de acidentes

Com criatividade, descontração e uma programação diversificada, a Fábrica de Cimento Mizu iniciou hoje, 26, a sua V Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). As atividades estão sendo desenvolvidas nas dependências da própria unidade industrial, em Baraúna, e se estenderão até a próxima sexta-feira, dia 30.

A programação começou às 7h30, com Diálogo Diário de Segurança, no galpão das oficinas. Na ocasião, houve execução do Hino Nacional, pronunciamento de representantes da Mizu e apresentação de uma banda formada pela equipe do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Além da entrega de brinde à integrante da fábrica autora da frase eleita como tema desta edição da SIPAT.

“É preciso agir com segurança, pois a melhor forma de garantir o futuro é se prevenir no presente”, foi a frase elaborada por Vanessa Alves, visando alertar sobre a necessidade de seguir as normas que auxiliam a manter a integridade das pessoas que trabalham ou trafegam pela Mizu.

A programação de abertura contou ainda com palestra sobre Atendimento Pré-Hospitalar (APH), ministrada pelo Coordenador de Emergência de uma empresa potiguar, Eider Gomes. À tarde houve palestra motivacional.

Nesta terça, 27, o cronograma de atividades começa às 7h30, com Diálogo Diário de Segurança e homenagem ao Integrante Destaque, Lenilson Pinheiro, eleito pela equipe do SESMT, como exemplo de zelo pela própria segurança e pelo cuidado com os demais integrantes da unidade. Às 9h haverá palestra sobre ‘Proteção dos olhos’, ministrada por membros do Serviço Social da Indústria (SESI). À tarde, a abordagem será feita pelo médico Aldo Coutinho, que falará sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS).

Na quarta-feira, 28, o DDS contará com apresentação do grupo de teatro formado por membros do SESMT, sobre o tema ‘Prevenção de acidentes’. A temática será abordada novamente durante palestra ministrada na sala de treinamento. À tarde o tema da palestra será ‘Direção defensiva’.

A ginástica laboral ressaltará a importância da prática de atividades físicas e fará parte do DDS da quinta-feira, 29. Na data também haverá palestra sobre ‘Ergonomia’.

O encerramento será na sexta-feira, 30, com apresentação de uma peça teatral. Ainda na sexta, às 15h30, haverá palestra sobre ‘Saúde emocional e profissional’, com o psiquiatra Ernane Pinheiro.

Além dessas atividades, durante toda a semana estão sendo realizados torneios de dominó e xadrez durante o intervalo do almoço.