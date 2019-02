Ezequiel Ferreira eleito presidente da a

Não houve surpresa na eleição da Mesa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Empossados nesta sexta-feira (1º), os 24 deputados que farão parte da 62ª Legislatura na Assembleia do Rio Grande do Norte, elegeram o deputado Ezequiel Ferreira de Souza para a presidência da Casa, com 23 votos a favor e uma abstenção.

“A primeira palavra é de agradecimento pela confiança dos que aqui já estavam. Dividi todo êxito de uma gestão com os deputados que aqui, da 61ª Legislatura, e com todos os funcionários. Agradeço a todos os que aqui chegaram, para serem também a voz de ressonância da população. É uma casa plural que representam a vontade das ruas. Tenho certeza que essa 62ª Legislatura será recheada de novos êxitos e conquistas, pelo perfil de cada parlamentar que aqui tomou posse. Agradeço e desejo ao mesmo tempo a todos os deputados um mandato de muitas realizações. Obrigado pelo voto de confiança de cada um de vocês”, disse Ezequiel.

Logo em seguida, em outras duas sessões, os deputados reelegeram Ezequiel Ferreira (PSDB), para o biênio 2019/2020 e para o biênio 2021/2022 na presidência da Casa. Assim, ele serão presidente da Assembleia em três mandatos consecutivos.

A Mesa Diretora para 2019/2020 ficou com a seguinte composição:

Presidente: Ezequiel Ferreira (PSDB)

1º vice-presidente: George Soares (PR)

2º vice-presidente: Vivaldo Costa (PSD)

1º secretário: Galeno Torquarto (PSD)

2º secretário: Raimundo Fernandes (PSDB)

3º secretário: Albert Dickson (Pros)

4º secretário: Francisco do PT (PT)

A Mesa Diretora para 2020/2021 ficou com a seguinte composição:

Presidente: Ezequiel Ferreira (PSDB)

1º vice-presidente: Galeno Torquato (PSD)

2º vice-presidente: Coronel Azevedo (PSL)

1º secretário: George Soares (PR)

2º secretário: Gustavo Carvalho (PSDB)

3º secretário: Kleber Rodriges (Avante)

4º secretário: Francisco do PT (PT)