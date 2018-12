Exposição de artistas plásticos potiguares acontece em Mossoró na próxima terça-feira

Obras de artistas do Rio Grande do Norte, expostas no Terceiro Salão Dorian Gray de Arte Potiguar, serão exibidas em Mossoró na próxima terça-feira (2). A exposição acontece de terça à domingo, sempre às 18h, no Restaurante Shangai Sushi.

O evento, o qual acontece em homenagem ao artista e ensaísta potiguar Dorian Gray, é realizado pela Sociedade Amigos da Pinacoteca (SAP) e tem curadoria do artista plástico e escritor mossoroense Rogério Dias.

Com obras de Marcelo Amarelo, Marcelo Morais e outros artistas plásticos da terra, a exposição composta por pinturas, esculturas, gravuras e fotografias tem como principais objetivos promover e reunir artistas locais. A entrada é gratuita e a exibição das artes acontece até o dia 03 de janeiro de 2018.