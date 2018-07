Expoeste movimenta R$ 2 milhões em Caraúbas

A segunda Exposição de caprinos, ovinos e bovinos da região Oeste acontece neste final de semana no município de Caraúbas. Realizada com o apoio do Governo do RN em parceria com a prefeitura do município, a exposição reúne 80 produtores que apresentam 1.100 animais.

O chefe do Executivo estadual, Robison Faria, enfatizou a importância econômica da Expoeste para a região. “A exposição impulsiona negócios, gera investimentos que impactam positivamente a economia da região e do Rio Grande do Norte”, afirmou o Governador.

O secretário de agricultura da Prefeitura de Caraúbas, Edinaldo Benevides, disse que “a Expoeste só acontece por conta do apoio do Governo do Estado que é responsável por 90% da nossa estrutura”, declarou. Ele informou que em 2017, ano de realização da primeira exposição em Caraúbas, foram ocupados 130 currais. “Este ano temos 200 currais, o evento cresceu 70%”, explicou para citar que produtores dos vários municípios da região Oeste estão apresentando seus animais e expositores dos estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Alagoas.

“A Expoeste movimenta a região. Só aqui em Caraúbas a previsão é de que serão fechados negócios em torno de R$ 2 milhões. Até o comércio, as pousadas, salões de beleza se beneficiam com a realização da exposição”, explicou Edinaldo Benevides.

Os expositores e criadores também vão participar de cursos e palestras técnicas, inclusive sobre a produção de queijos. O julgamento dos animais será feito por juízes profissionais credenciados pela Associação Brasileira de Criadores de Caprinos.