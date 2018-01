Exército Brasileiro emite nota sobre o militar que morreu em Mossoró

A 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, comunicou em nota a imprensa o nome do oficial 1° Tenente Júlio César Ribeiro Feitosa Soares, do 23° Batalhão de Caçadores, que faleceu em função de tiro, na manhã de segunda-feira, 1º de janeiro, no Ginásio de Esportes Pedro Ciarlini, em Mossoró-RN, onde estão alojados para a missão Potiguar III.

O jovem fazia parte do grupamento militar de cerca de 300 homens que desembarcou sábado, (30), em Mossoró.

As informações sobre o que de fato aconteceu, a nota informa. “Os detalhes do ocorrido estão sendo apurados por meio de Inquérito Policial Militar”.

A investigação recebe o apoio perito Renildo Marcelino, Regional do ITEP, em Mossoró e de um general do exército que veio de Recife para acompanhar os trabalhos periciais.

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Natal, 1º de janeiro de 2018.

O Comandante da Força-Tarefa Guararapes informa que, na manhã desta

segunda-feira, 1º de janeiro de 2018, um militar faleceu no município de Mossoró-RN.

Trata-se do 1° Tenente Júlio César Ribeiro Feitosa Soares, do 23° Batalhão de

Caçadores, sediado em Fortaleza-CE.

Os detalhes do ocorrido estão sendo apurados por meio de Inquérito Policial

Militar. Maiores informações poderão ser repassadas ao término da investigação, que

será conduzida pela própria Organização Militar a que pertencia o Tenente.

A família do militar já foi informada e todas as medidas de apoio médico,

psicológico e espiritual estão sendo tomadas no intuito de prestar o suporte

necessário. Neste momento, toda a Força-Tarefa Guararapes manifesta as

condolências à família do militar.

Comunicação Social da Operação Potiguar III