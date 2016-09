Exame mostra que estudante Valéria Patrícia foi assassinada com tiro na cabeça

Exames realizados no corpo da estudante de enfermagem, Valéria Patrícia de Medeiros, de 20 anos, encontrada morta em um matagal na região do Assentamento Frei Damião, na zona rural de Mossoró, na quinta-feira, 15 de setembro, revelaram que a jovem foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça.

Devido ao avançado estado de decomposição, o corpo de Valéria Patrícia foi encaminhado para necropsia na sede do Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) em Natal, onde passou por raio-X. Os peritos encontraram o projétil na cabeça da estudante.

Inicialmente, o Itep Mossoró havia informado que a jovem havia sido morta por esganadura e teve o pescoço quebrado.

O delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Rafael Arraes, afirma que a reviravolta em relação à causa da morte não mudará o andamento das investigações e aos responsáveis pelo assassinato da estudante devem ser identificados e presos em breve.

Valéria desapareceu no domingo, 11 de setembro, quando saiu de casa para realizar uma limpeza em sua casa nova, no bairro Sumaré. A moto da jovem foi encontrada no mesmo dia em que ela desapareceu, abandonada na região do Papôco, em Mossoró.