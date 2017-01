Ex-treinador do Vasco, Dário Lourenço comandará o Potiguar em 2017

O Potiguar anunciou, na manhã do sábado (7), a contratação do técnico Dário Lourenço. Natural do Rio do Janeiro-RJ, Dário Lourenço, de 63 anos, vai treinar o alvirrubro mossoroense pela primeira vez na carreira. Ele comandará o Time Macho na disputa do Estadual 2017 e da Série D do Campeonato Brasileiro. A diretoria alvirrubra ainda irá divulgar a data de apresentação do novo comandante.

Dário Lourenço começou a carreira como treinador em 1989, no Rio das Ostras-RJ. O treinador ainda comandou diversas equipes do futebol carioca entre elas Vasco, Macaé, Cabofriense, Friburguense, Olaria e Volta Redonda, quando levou o time ao vice campeonato estadual em 2005 e ao título da Taça Guanabara. Ele ainda comandou as equipes do Itabuna-BA, Itabaiana-SE, Nacional de Patos-PB, River Plate-SE e Paysandu-PA.

DÁRIO LOURENÇO, QUEM É?

Nascimento: 16 de outubro de 1953 (63 anos)

Carreira: Rio das Ostras-RJ (1989/1990), Cabofriense-RJ (1991, 1997, 2002, 2003, 2012 e 2013), Itabuna-BA (1993), Friburguense-RN (1997), Linhares-ES (1998/1999), Atlético de Alagoinhas-BA (2000), Al-Ta’ee da Arábia Saudita (2002), Macaé-RJ (2002, 2008 e 2010), Volta Redonda-RJ (2004, 2005 e 2006), Vasco-RJ (2005), Olária-RJ (2007), Paysandu-PA (2008), Itabaiana-SE (2012/2013), River Plate-SE (2012/2013) e Estrela do Norte-ES (2014/2015).

Títulos: Campeonato Carioca Série C em 1989 (Rio das Ostras), Campeonato Carioca Série B em 1997 (Friburguense), Campeonato Capixaba em 1999 (Linhares), Campeonato Carioca Série B em 2002 (Cabofriense), Campeonato Carioca Série B em 2004 (Volta Redonda), Taça Guanabara em 2005 (Volta Redonda) e Campeonato Capixaba em 2014 (Estrela do Norte). – (Fonte: potiguardemossoro.com.br).