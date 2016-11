Ex-policial executado com tiros de escopeta e pistola em Mossoró

Por volta das 18h50 desta quinta-feira, homens armados atacaram um ex-policial militar na rua Principal do bairro Bom Jesus.

De acordo com as informações repassadas por testemunhas, elementos em um veículo Prisma, de cor prata, mataram o ex-PM Márcio Silva Bezerra conhecido como “Márcio Cabeção”. Os elementos surpreenderam a vítima que estava bebendo em um bar. Chegaram de surpresa com disparos de escopeta calibre 12 e pistola 380.

O primeiro disparo atingiu a região do peito com tiro de espingarda calibre 12. Em seguida foram efetuados mais disparos de 12 e pistola. Foram encontrados no local, sete cápsulas de calibre 12, sendo cinco deflagradas e duas não disparadas, e mais de 10 cápsulas de pistola 380.

O ex-policial era lotado em Natal e estava respondendo a processos administrativos.

Foi direcionado para o 2°BPM em Mossoró, onde trabalhava na cozinha, e mantinha boa convivência com os colegas de farda. Nos primeiros meses deste ano ele foi expulso da corporação e tentava recorrer da decisão judicial.

Ontem ele participou de uma audiência que teria sido favorável a ele. No momento do crime, Márcio estava acompanhado da esposa que precisou ser amparada e levada para hospital.