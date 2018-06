Ex-PM acusado de planejar assassinato de Mariele Franco é transferido para Mossoró

Ex-Policial Militar Orlando Oliveira de Araújo, o “Orlando de Curicica”, acusado de envolvimento no assassinato da vereadora Mariele Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em março deste ano, foi transferido para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró na noite da terça-feira, 19 de junho. O miliciano desembarcou no Aeroporto Dix-Sept Rosado por volta das 18h40, vindo do Presídio de Bangu 1, no Rio de Janeiro.

Orlando Oliveira veio em uma aeronave do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foi escoltado por um comboio do Sistema Penitenciário Federal para o presídio.

Orlando de Curicica era chefe da milícia de regiões de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e foi apontado por um delator e ex-aliado como um dos autores, junto com o vereador Marcello Siciliano (PHS), do plano para assassinar a vereadora Marielle Franco (Psol), que acabou vitimando também o motorista Anderson Gomes.

O miliciano cumpre pena de quatro anos e um mês por posse ilegal de arma de fogo, mas é acusado ainda de assassinar o ex-presidente da escola de samba Parque Curicica, Wagner Raphael de Souza, em 2015.

