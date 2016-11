Ex-governador Anthony Garotinho é preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro

O ex-governador do Rio de Janeiro e atual secretário de Governo de Campos dos Goytacazes, Anthony Garotinho, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira, 16 de novembro, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

Do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho será transferido para a PF de Campos dos Goytacazes.

O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira, da 100ª Zona Eleitoral de Campos. A prisão se deve à compra de votos na eleição municipal deste ano, crime eleitoral descoberto após as investigações da Operação Chequinho.

A Operação Chequinho revelou esquema de fraude de um programa assistencial em troca de votos. Segundo informações da PF, os envolvidos na compra de votos colhiam documentos de eleitores e os cadastravam no “Cheque Cidadão”. As investigações apontaram que, dos 30 mil beneficiários programa, 18 mil faziam parte do esquema de compra de votos, o que resultava em desvio de R$ 3,5 milhões por mês.

Em outubro deste ano, os vereadores Ozéias Azeredo Martins e Miguel Ribeiro Machado, conhecido como Miguelito, foram presos em Campos pela prática ilegal.