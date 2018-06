Ex-diretor do Hospital Tarcísio Maia destaca falta de servidores

O odontólogo Jarbas Mariano usou a tribuna da Câmara Municipal de Mossoró, nesta quarta-feira (6), para apresentar síntese do seu trabalho na direção do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), cargo que deixou esta semana, após mais de três anos. Ele agradeceu aos vereadores pelo apoio e compreensão e apontou obstáculos da direção no HRTM.

O ex-diretor demonstrou preocupação com a carência de servidores no HRTM, já que 278 servidores do hospital se aposentaram entre 2015 e 2017. Em contrapartida, segundo ele, não tem existido concurso público para suprir essas vagas.

“Além disso, existe um aumento da população, da criminalidade, de acidentes de trânsito, e todo esse contexto provoca problemas na assistência à população”, frisou Jarbas Mariano, que desejou sucesso à nova diretoria do HRTM.

Mariano também fez um balanço da situação da unidade, referência em urgência e emergência para mais 60 cidades e 780 mil habitantes. “Isso gera uma sobrecarga e situações que não desejaríamos, como pacientes nos corredores”, explicou.