Evento na UERN discute legalização das drogas

Será lançada na terça-feira, 07, a terceira edição do livro Princípio da Proporcionalidade e Guerra Contra as Drogas, do professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Olavo Hamilton. O lançamento acontecerá durante aula magna com tema a “legalização das drogas”, às 19h30, no auditório da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (Fafic).

O evento contará com a participação do Juiz de Direito, Patrício Lobo, do advogado Paulo Linhares, além do autor do livro, Olavo Hamilton, e tem o apoio da Faculdade de Direito (FAD).

O lançamento é aberto ao público.

A terceira edição do livro conta com dados atualizados sobre e um capítulo a mais que as versões anteriores, sobre a criminalização simbólica das drogas.