Evento discutirá pirataria e contrabando no Brasil e no RN

O Sistema Fecomércio-RN realiza, no próximo dia 7 de novembro, uma edição especial do projeto Brasil em Foco denominada “RN contra a Pirataria e o Contrabando”. A partir das 9h, no Hotel Best Western Premier Majestic, em Ponta Negra, Natal, especialistas e autoridades estaduais e federais irão discutir sobre a problemática, que envolve desde o tráfico de drogas até lavagem de dinheiro, no âmbito do Rio Grande do Norte e do Brasil.

O evento é fruto de parceria da Fecomércio com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e com o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) e tem como tema “Pirataria e Contrabando: O que há por trás e como combater?”.

A discussão no dia 07 contará com a presença do presidente do FNCP, Edson Luiz Vismona, e do representante da CNC no Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça e Cidadania, André Roncatto. Ainda estarão presentes representantes de entidade envolvidas na questão como Governo do Estado, Ministério Público Federal e Estadual, Polícia Federal, Congresso Nacional.

Na 2ª edição do Brasil em Foco deste ano, os debates serão em torno do contrabando e pirataria, que envolve tráfico de drogas e armas, além da comercialização de brinquedos, cigarros, eletroeletrônicos, bebidas, cosméticos, música, entre outros, resultando na sonegação de impostos e corrupção, subfaturamento e falsa declaração, trabalho escravo e submissão, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro, e o impacto na economia brasileira.

“As questões da pirataria e do contrabando são extremamente complexas e envolvem diversos segmentos da sociedade, além de impactar de diversas formas no dia a dia das empresas e da população. Lançar luzes sobre o tema é fundamental para a nossa economia, sobretudo em um momento no qual as vendas do comércio e, consequentemente, a arrecadação dos entes públicos, estão em franco declínio, enquanto continuamos vendo esta fatia obscura do mercado movimentando cifras astronômicas”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.

Este ano, o “Brasil em Foco” já trouxe para o RN o advogado tributarista, ex-ministro da Fazenda e do Desenvolvimento, Gustavo Krause, que falou sobre o Sistema Tributário Brasileiro.