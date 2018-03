Evento conscientiza sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down em Mossoró

Nesta quarta-feira, 21 de março, a partir das 17h, o Partage Shopping Mossoró recebe o I Encontro do Movimento Down Mossoró. A ação é uma iniciativa de pais e mães de pessoas com a Síndrome de Down. Com o tema “O amor não conta cromossomos”, o encontro tem como objetivo criar uma rede de convivência entre os familiares e as pessoas que vivem com a Síndrome de Down.

A ação é aberta ao público e direcionada a pessoas que têm a síndrome e seus familiares, com acesso gratuito às atividades.

A programação do evento conta com recreação, cortejo festivo pelo shopping e apresentações de dança, coral e música. Após as performances artísticas, as crianças terão momentos de brincadeira e os jovens poderão aproveitar uma boate no shopping.