EUA: Dioceses do Texas divulgam listas de padres suspeitos de abuso de menores

As 15 dioceses católicas do estado norte-americano do Texas divulgaram nesta sexta-feira (1) a identidade de 286 padres e outros responsáveis religiosos, suspeitos de cometerem abuso sexual contra menores, nas últimas décadas, que tem abalado a instituição no país e no mundo.

“Os bispos do Texas decidiram divulgar os nomes desses padres neste momento, porque é correto e justo, com o objetivo de oferecer cura e esperança àqueles que sofreram”, explica o cardeal Daniel DiNardo, presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos da América, num comunicado divulgado na quinta-feira pela Diocese de Galveston-Houston.

O responsável apresenta um pedido de “sinceras desculpas”, sublinhando que a Igreja Católica “tem sido dilacerada por esta ferida” e deve “agir para a curar”.

Esta segunda-feira, o Papa considerou que há expectativas “exageradas” em relação à inédita cimeira de presidentes de conferências episcopais, sobre a questão dos abusos sexuais, considerando que a prioridade é uma tomada de consciência sobre este “sofrimento terrível”.

O encontro, que vai ter lugar entre os dias 21-24 de fevereiro, no Vaticano, quer responder a dúvidas que têm surgido neste campo.

“Recebo regularmente gente que foi abusada e recordo uma pessoa que, durante 40 anos, não conseguia rezar. É terrível, um sofrimento terrível. Em primeiro lugar, temos de tomar consciência disto e, em segundo lugar, devemos saber o que fazer e quais os processos. Às vezes, o bispo não sabe o que fazer”, assinalou Francisco, em conferência de imprensa, no voo entre o Panamá e Roma.