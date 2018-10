Estudantes têm até esta sexta para se inscrever em aulão Beneficente para o Enem

Candidatos inscritos na edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até esta sexta-feira, 19 de outubro, para se inscreverem no aulão Beneficente para as provas, que será realizado no próximo domingo, 21 de outubro, no Partage Shopping Mossoró, a partir das 14h. As inscrições devem ser feitas até esta sexta, 19, no site do Partage Shopping Mossoró.

Para ter acesso ao local no dia do aulão, o participante inscrito deve entregar um quilo de alimento não perecível. O material arrecadado será doado a uma instituição carente.

O aulão será ministrado pela equipe de professores e psicólogos do Colégio Diocesano Santa Luzia. As aulas serão interdisciplinares, abrangendo as quatro áreas de conhecimento que são abordadas nas provas do Enem: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

Este ano, pela segunda vez, o Enem será realizado em dois domingos, nos dias 04 e 11 de novembro.