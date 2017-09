Estudantes são assaltados dentro da UERN em Mossoró

Mais uma vez, estudantes foram vítima de assalto dentro do campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em Mossoró. Na noite da quinta-feira, 31 de agosto, dois criminosos armados saíram do matagal que fica por trás da universidade, pularam uma cerca e abordaram estudantes. Foram levados celulares, dinheiro e demais pertences.

O assalto aconteceu em uma área isolada próximo à Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (Fafic).

A Polícia Militar foi acionada, mas os bandidos conseguiram fugir.

Os estudantes registraram o Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Plantão da Polícia Civil ainda na noite de ontem.