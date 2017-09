Estudantes protestam contra demolição de prédio histórico no Centro de Mossoró

Um grupo de estudantes do curso de Arquitetura da Universidade Potiguar (UnP) se reuniu em frente a um casarão antigo localizado na Avenida Augusto Severo, no Centro de Mossoró, na manhã desta sexta-feira, 08 de setembro, para impedir que o prédio seja demolido. O grupo reivindica a preservação do casarão, parte do patrimônio arquitetônico de Mossoró.

“Alguns alunos do grupo de estudos do Patrimônio histórico-arquitetônico de Mossoró identificaram ontem que o casarão estava sem janelas, sem as portas e sem portões. Então ficou a dúvida: será que este casarão está sendo demolido ou saqueado? Por isso viemos aqui para constatar isso e se estiver sendo demolido vamos impedir isso”, explica o professor de Arquitetura da UnP, Tales Costa.

O professor ressalta que existem recomendações do Ministério Público de que se preserve o patrimônio histórico-arquitetônico de Mossoró. Ele conta que irá buscar identificar e entrar em contato com o proprietário do casarão para alertar sobre a importância de se manter o prédio de pé.

“A partir do momento que existe uma recomendação de que este sítio arquitetônico seja preservado, esse patrimônio se torna intocável. Não se pode mexer sem uma autorização. Onde está o alvará de demolição?”, questiona Tales Costa.