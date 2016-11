Estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) ocuparam o prédio da reitoria da instituição na manhã desta quinta-feira, 10 de novembro. O grupo reivindica a presença do reitor Pedro Fernandes, que está em Brasília participando de reuniões com parlamentares em busca de recursos para a Universidade.

O vice-reitor da UERN participa de reunião com os estudantes para saber quais as pautas de reivindicações do grupo.