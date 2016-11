Estudantes ocupam prédio da Secretaria de Educação do RN

Estudantes ocuparam o prédio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) do Rio Grande do Norte, em Natal, na quinta-feira, 10 de novembro. Os manifestantes protestam contra a reorganização das escolas no Estado conforme as séries ofertadas e também contra a PEC 55 (antes PEC 241), que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos.

Professores e estudantes reclamam que a reordenação das escolas proposta pela SEEC, de que algumas unidades ofereçam apenas o Ensino Fundamental e outras apenas o Ensino Médio, fará com que muitos jovens tenham que estudar longe de casa, até mesmo em bairros distantes.

Os manifestantes ressaltam que a divisão de escolas nos moldes da SEEC fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o direito de os estudantes estudarem próximo de onde eles moram. O grupo reivindica participação nas discussões sobre as modificações no ensino no Estado.

Outra pauta dos estudantes é a realização de uma audiência com o governador Robinson Faria, com o presidente do Tribunal de Justiça do RN (TJRN), desembargador Cláudio Santos, e com o presidente da Assembleia Legislativa do RN, deputado Ezequiel Ferreira para discutir sobre as ocupações em todo o estado.