Estudantes doam alimentos e brinquedos para o Lar da Criança Pobre de Mossoró

O Lar da Criança Pobre, entidade que atende a milhares de pessoas carentes de Mossoró e região, recebeu doação de alimentos e brinquedos para crianças mantidas pela entidade, na sexta-feira, 22. O ato contribui para a manutenção das atividades no local, que passa por dificuldades e necessita de doações, especialmente de gênero alimentício, medicamentos e produtos de higiene pessoal.

Segundo a diretora da instituição, Irmã Ellen, toda ajuda é benvinda para manter ações desenvolvidas pela entidade, através dos projetos São Lucas, o Bakhita, Santa Liduína, Emaús, e São Pedro e São Paulo, que oferecem refeições diárias, doação de remédios e alimentos e assistência religiosa.

“São muitas atividades que temos e necessitamos muito da ajuda e doação para manter tudo funcionando. Ficamos sempre muito felizes quando recebemos novas doações, pois sabemos que fará a diferença na vida de muitas pessoas carentes”, frisou.

Corrente solidária

Os alimentos e brinquedos foram doados pelo Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), através do Projeto EcoSolidariedade. A ação faz parte da responsabilidade social da escola, que estimula nos alunos o espírito solidário, por meio da arrecadação de gêneros alimentícios nos cursos gratuitos e na confecção e doação dos brinquedos a partir de materiais recicláveis.

“Mais que educação, nós trabalhamos para formar cidadãos de bem, que pensem no próximo. E nada melhor que fazer isso, na prática, estimulando a solidariedade e ajudando as pessoas, com um exemplo tão especial e que tanto necessita de ajuda, como o Lar da Criança Pobre”, explicou Renata Brito, gestora do Cebrac.

A aluna Vitória Cristina participou da ação e ficou feliz por proporcionar alegria através do gesto solidário da doação de alimentos e brinquedos. “Saber que estou fazendo outras pessoas felizes, com coisas tão simples, é o mais importante”, enfatizou.