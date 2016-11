Estudantes desocupam reitoria da UERN

Depois de uma semana, estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte(UERN), deixaram na manhã desta quinta-feira, 17, a Reitoria e o Edificio Epílogo de Campos, onde estavam acampados.

A desocupação foi gradativa e em clima da mais absoluta tranquilidade. Durante todo esse período, o reitor Pedro Fernandes e o vice-reitor estiveram à frente das negociações com o movimento estudantil.

A pauta de negociação incluía 16 pontos, entre os quais, pagamento de bolsas dos estudantes, resistência à proposta de privatização da UERN, residência e restaurante universitários, salários dos servidores e posição contra à Proposta de Emenda à Constituição (PEC 55).