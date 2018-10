Estudantes da Ufersa promovem Circuito Cultural na próxima sexta-feira (26)

O Diretório Central dos Estudantes Romana Barros, em parceria com a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Estadual dos Estudantes (UEE/RN), em clima de recepção do semestre que se inicia, convida todos/as estudantes e comunidade acadêmica para participação do Circuito Universitário de Intervenções Artísticas (CUIA), que acontecerá nessa sexta-feira (26), durante todo o dia nas dependências da Ufersa Mossoró.

O CUIA é um circuito cultural idealizado pela diretoria de cultura da União Estadual dos Estudantes (UEE/RN) que tem como objetivo fomentar ações culturais e artísticas dentro das universidades públicas e privadas do RN. O evento contará com a exibição do documentário, confecção de cartazes, aula pública e por fim cultural.

Segundo o estudante Nilson Florentino, da UNE, as intervenções têm como intuito realizar manifestações em defesa da democracia e da educação pública, que nos últimos períodos que tem sofrido uma série de ataques como a aprovação de leis e projetos que diminuem o nível de repasses financeiros para educação, a ameaça de privatização e várias ações de desmonte do ensino superior, o CUIA também é uma intervenção de resistência a crescente onda de discursos de ódio e intolerância e diante disto, as entidades estudantis tem se manifestado a favor da democracia e da cidadania.

A programação terá início às 9h, com a exibição do Documentário: Barra 68 – Sem Perder a Ternura, no Auditório da Biblioteca Orlando Teixeira. À tarde, a partir das 14h, haverá oficina de Confecção de cartazes e stencil, no Centro de Convivência do Campus Leste e, às 16h, será ministrada aula pública com o tema: regimes autoritários e a impressa, na área aberta em frente da Biblioteca Orlando Teixeira. A CUIA terá encerramento às 19h, com a programação Cultural Nossa Voz Ecoa Pela Democracia, no Bosque dos Juazeiros, localizado no Campus Leste da Ufersa Mossoró.

Fonte: UFERSA