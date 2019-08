Estudantes da Rede Municipal de Ensino são medalhistas na Olimpíada Nacional de História

As estudantes mossoroenses da Rede Pública Municipal de Ensino conquistaram medalhas de Bronze na da 11ª Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB). As alunas da Escola Municipal Celina Guimarães, do bairro Barrocas, Vitória Yasmin, Gislaine Mirelli e Maria Eduarda Azevedo, e o professor de História Alysson Ricardo, foram a única equipe do Nível Fundamental do Rio Grande do Norte a conquistar medalha.

A etapa final da ONHB aconteceu nos dias 17 e 18 de agosto, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O Nordeste é o que mais levou medalhas: do total de 75 distribuídas, 58 foram para a região.

O diretor da Escola Municipal Celina Guimarães, Alyson Leandro Melo Lima, diz que o sentimento é de gratidão, por ser uma escola pública, em um bairro humilde e se destacar em um evento grandioso em São Paulo. “Em campinas elas estavam concorrendo com escolas de todo o país, públicas e particulares”, ressalta.

Mossoró foi a cidade que ganhou mais medalhas do RN. E o estado foi o que ganhou mais medalhas. Alyson Leandro lembra que além da equipe da Escola Municipal Celina Guimarães, participaram da etapa final da Olimpíada, equipes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), até o 4º ano do ensino médio já que tem o Ensino Técnico e o Colégio Diocesano Santa Luzia (CDSL). As demais escolas não conseguiram a classificação para a final.Esta edição da Olimpíada contou com a participação de 75 mil equipes de todo o Brasil, se classificando 305 para a final em Campinas /SP.

O resultado das provas saiu ontem, com a entrega das medalhas na própria universidade. O diretor explica que as estudantes já retornaram para Mossoró, chegando ontem mesmo por volta de meia noite. Elas foram para São Paulo na última sexta-feira, 16.

Neste ano, a ONHB teve a participação 18,5 mil equipes. O Rio Grande no Norte foi o estado com maior número de medalhistas: 20 no total, seguido de Pernambuco (15), Ceará (14), São Paulo (12), Bahia (4), Piauí (3), Minas Gerais (2), além de Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe, que levaram uma medalha cada. As escolas particulares levaram 43 medalhas enquanto as públicas conquistaram 32.

Entre as Cidades do RN que conquistaram medalhas estão: Mossoró, Natal, Pau dos Ferros, Apodi, Canguaretama, Macau, Pendências, São Paulo do Potengi.

Confira as medalhas por estado:

Rio Grande do Norte (4 ouro, 7 prata, 9 bronze): total de 20

Pernambuco (3 ouro, 7 prata, 5 bronze): total de 15

Ceará (2 ouro, 3 prata, 9 bronze): total de 14

São Paulo (3 ouro, 2 prata, 7 bronze): total de 12

Bahia (1 prata, 3 bronze): total de 4

Piauí (3 prata)

Minas Gerais (2 ouro)

Goiás (1 prata)

Pará (1 bronze)

Paraíba (1 prata)

Rio de Janeiro (1 ouro)

Sergipe (1 bronze)

Portal Prefeitura