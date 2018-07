Estudante da Ufersa é selecionada para Assembleia da Juventude na ONU

A estudante Bárbara Amorim, de 19 anos, é uma das selecionadas para participar da 22ª edição da Youth Assembly, a assembleia da juventude promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. O encontro será marcado por importantes painéis de discussões sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS para 2030.

A jovem cursa o segundo semestre do Curso de Ecologia na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, mas sua trajetória com a pauta da sustentabilidade começou ainda cedo, já no Ensino Médio, Bárbara Amorim integrava o Programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar e apresentou trabalhos em nove feiras, tanto no Rio Grande do Norte e outros Estados.

Devido seus os trabalhos com a agenda da sustentabilidade, já recebeu o Prêmio Melhoradores Vamos Juntos Melhorar o Mundo, do canal de TV Nickelodeon, palestrou na edição de Porto Alegre do TEDxYouth, foi ao Fórum Científico de Londres, na Universidade Imperial College e, atualmente, ainda atua como diretora Regional de Projetos para a América do Sul na ClimatEducate, uma ONG internacional focada em mudanças climáticas.

“A minha participação no Programa de Feiras de Ciência foi fundamental para a minha escolha do curso de graduação e para a carreira que quero trilhar. Isso também foi decisivo para a minha seleção na Assembleia da ONU”, destaca Bárbara, que está entusiasmada nos preparativos para o encontro.

Em Nova York, a estudante da Ufersa irá interagir com outros jovens do mundo, igualmente selecionados pelo ativismo e ações em consonâncias com a agenda do ODS, além de programações envolvendo grandes líderes mundiais. “Vou aprender muito com todas as experiências e também contribuir um pouco com as discussões destacando a importância do ensino da sustentabilidade já no ensino básico”.

A Assembleia será de 9 a 14 de agosto. Agora, Bárbara segue no planejamento da viagem, que deverá ser custeada pela própria estudante. Para tanto, ela criou uma campanha em um site de financiamento coletivos de projetos para arrecadar doações. Os interessados em ajudar Bárbara, podem contribuir AQUI.