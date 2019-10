Estudante acende pira e abre oficialmente XXII JEM’s

A chama da pira dos Jogos Escolares de Mossoró (JEM’s) foi acesa nesta quarta-feira (30) e deve permanecer iluminando os atletas até o encerramento dos jogos previsto para acontecer no dia 14 de novembro. A abertura oficial aconteceu na quadra de esportes da Escola Municipal Paulo Cavalvante de Moura, no bairro Sumaré. A solenidade de abertura aconteceu com a participação de alunos representando cada uma das mais de 60 escolas inscritas no jogos. A prefeita Rosalba Ciarlini abriu oficialmente o evento.

“Estamos felizes em poder viabilizar a realização desse jogos que mobiliza a juventude de Mossoró. Na verdade estamos retomando esse evento, que foi criado em outra gestão nossa, e que foi interrompido por seis anos. O investimento realizado para trazer de volta os jogos está justificado quando a gente testemunha crianças e adolescentes envolvidos com a prática esportiva. Não podemos esquecer que a abertura deste evento está acontecendo nessa quadra que estava com a construção parada e nós, com muita responsabilidade, retomamos a obra e entregamos a comunidade”, destacou a prefeita Rosalba Ciarlini.

Neste ano a competição envolve 2.700 alunos de mais de 60 escolas do município de Mossoró das Redes Municipal, Estadual, e Privada, disputando nas modalidades de Futebol de Campo, Futsal, Volei de Dupla, Volei Indoor, Basquete, Handeboll, Atletismo, Xadrez e Badminton. O evento além de movimentar a classe estudantil também empolga os professores/técnicos das modalidades.

“A retomada dos JEM’s foi uma excelente iniciativa da Prefeitura de Mossoró e com certeza isso vai reavivar os esporte nas escolas. Os alunos estão mais empolgados e envolvidos com a prática esportiva. Os JEM’s com certeza incentiva essas crianças e adolescentes a terem uma vida mais saudável através do esporte”, disse Camila Fernandes, professora/técnica de Handeboll da Escola Municipal Rotary.

“A retorno dos Jogos Escolares de Mossoró é imprescindível para a vida escolar desses alunos. Incentiva a prática esportiva e estimula a competitividade de forma saudável. A gente percebe o quanto esses meninos e meninas gostam da prática esportiva e o que estava faltando era simplesmente um evento que proporcionasse tudo isso”, destacou João Paulo Montenegro, professor/técnico de Volei de Dupla da Escola Municipal Heloisa Leão.

A pira dos Jogos Escolares de Mossoró foi acesa pelo estudante Gustavo Henrique Almeida, aluno da Escola Municipal Professor Antônio Fagundes, que está participando dos JEM’s competindo na modalidade de atletismo. “É muito gratificante ter sido escolhido para esse momento de acender a pira. Mas o meu foco é no meu esporte, conquistar medalhas e quebrar recordes. A expectativa é boa e nós treinamos muito para essa competição”, comentou o estudante.

Todas as informações de tabelas, horário e locais da competição estão disponíveis no site da Prefeitura de Mossoró, no link https://www.prefeiturademossoro.com.br/jems/.

Portal Prefeitura