Estrelas e fãs choram morte de Aretha Franklin

Estrelas da música lamentam nas redes sociais e fãs fazem homenagens na Calçada da Fama para a lendária cantora Aretha Franklin, que faleceu nesta quinta-feira em Detroit, nos Estados Unidos, aos 76 anos.

No Twitter, Paul McCartney ressaltou sua admiração pela cantora.

“Vamos todos tirar um momento para agradecer a bela vida de Aretha Franklin, a rainha das nossas almas, que nos inspirou por muitos e muitos anos. Sentiremos sua falta, mas a memória de sua grandeza como artista e o belo ser humano que foi viverão conosco para sempre”, escreveu Paul.

Já Diana Ross, outra grande voz negra, disse que está rezando por pela diva.

Por sua vez, Barbra Streisand publicou uma foto sua junto com a rainha do soul e lembrou como as duas se conheceram.

“Esta foto foi tirada em 2012, quando Aretha e eu nos conhecemos em uma festa em homenagem ao nosso amigo Marvin Hamlisch. É difícil conceber um mundo sem ela. Não só ela era uma cantora excepcionalmente brilhante, mas seu compromisso com os direitos civis causou um impacto indelével no mundo”, disse no Twitter.

Elton John, John Legend, Carole King e Christina Aguilera também publicaram mensagens para uma das principais vozes da música.

Na Calçada da Fama, vários fãs de Aretha Franklin deixaram flores, discos e outros objetos ao lado da estrela que a artista tem em Hollywood desde 1979.

Aretha Franklin morreu nesta quinta-feira, em casa, ao lado de amigos e familiares. Ela lutava contra um câncer no pâncreas, de acordo com a sua representante, Gwendolyn Quinn.

EFE