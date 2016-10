“Estou muito confiante na vitória porque fizemos uma campanha limpa”, afirma Rosalba

Todos os candidatos a prefeito de Mossoró decidiram votar no período da manhã. A ex-prefeita Rosalba Ciarlini (PP) votou às 11h no Colégio Evangélico Leôncio José de Santana, acompanhada de familiares e da candidata à vice, Nayara Gadelha (PP).

A única candidata mulher na disputa pela prefeitura este ano disse estar confiante na vitória.

“Hoje é o dia de consagrar a oportunidade do trabalho para acabar com o abandono da nossa querida Mossoró. Estou muito confiante na vitória porque fizemos uma campanha limpa, propositiva, pautada na ética e no compromisso de fazer Mossoró voltar a dar certo”, afirmou Rosalba.

O resultado das eleições em Mossoró não deve demorar muito para ser apurado e a expectativa é que até as 19h20 os mossoroenses saibam quem é o novo prefeito da cidade.