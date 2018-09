Primeiro Estopim Literário iniciou hoje

Em mais uma ação de propulsão cultural, o Sistema Fecomércio, através do Sesc, realiza de 26 a 28 de setembro, o Estopim Literário, primeiro festival infantojuvenil realizado pela instituição em Mossoró.

A programação será realizada na unidade Sesc da cidade e inclui ações formativas com temáticas multiculturais, contações de histórias, ações de incentivo à leitura, bate-papos com escritores locais e nacionais, oficinas literárias, CineSesc com exibição de curtas, lançamento de livros, entre outros.

Confira a programação completa do Estopim

