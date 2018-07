Estão abertas as inscrições para os Jogos Paradesportivos Escolares do RN

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL) abriu as inscrições para a realização dos VII Jogos Paradesportivos Escolares do Rio Grande do Norte, evento que vale como seletiva para as Paralimpíadas Escolares, evento nacional promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), no mês novembro, na cidade de São Paulo. As adesões estão podem ser realizadas até o dia 23 de julho de 2018.

Poderão participar dos jogos de 2018 os alunos regularmente matriculados e frequentando escolas do ensino fundamental, médio ou especial da rede pública ou privada do Estado com deficiência física, visual e intelectual, e idade mínima de 12 anos (nascidos em 2006) e máxima de 17 anos (nascidos em 2001), nas modalidades de atletismo, bocha, goalball, judô e natação.

De acordo com o coordenador do Paradesporto da SEEL, professor Tiberio Maribondo, a indicação da classificação esportiva é obrigatória no preenchimento da inscrição. O regulamento geral e as fichas de inscrições estão no site da SEEL e devem ser enviadas para o email [email protected] até o dia 23 de julho. A competição vai selecionar os atletas que representarão Rio Grande do Norte nas Paralimpíadas Escolares.

Os Jogos Paradesportivos Escolares do Rio Grande do Norte têm como objetivo fomentar e estimular a participação de estudantes de todo o Estado com deficiência física, visual e intelectual na pratica de atividades esportivas. O evento é promovido pela Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, entidades de prática do Paradesporto e Federação Norte-riograndense do Desporto Escolar (FNDE).