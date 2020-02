Estão abertas as inscrições para o FIES

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) está com suas inscrições abertas para estudantes de baixa renda concorrerem a vagas para cursos superiores em universidades privadas

Em 2020, a oferta do programa é de 100 mil vagas. As inscrições podem ser feitas por meio do site do programa, a partir de um cadastro vinculado ao CPF. Há duas modalidades de financiamento, que possibilitam juro zero a quem mais precisa e uma escala que varia conforme a renda familiar do candidato.

A oferta de vagas a juro zero é destinada a estudantes com renda familiar per capita mensal de até três salários mínimos, que tenham realizado qualquer edição do ENEM desde 2010. Para isso, no entanto, o estudante precisa ter obtido pelo menos 450 pontos de nota média. O candidato também não pode ter tirado zero na redação.

A outra modalidade, denominada P-Fies, é destinada a estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, as condições do financiamento são negociadas com algum agente financeiro que fica responsável pelo contrato.

Para se inscrever no P-Fies, o estudante ainda precisa atender aos mesmos critérios do Fies juro zero. Pelo calendário do MEC, o resultado da primeira pré-seleção do Fies será divulgado em 26 de fevereiro. Quem não for pré-selecionado ainda pode ter uma segunda chance, ficando em lista de espera para o caso de algum estudante não confirmar a inscrição.

A classificação é feita com base na nota do Enem, sendo dada preferência a quem nunca cursou nenhum curso superior. Bolsistas do Programa Universidade para Todos, que têm bolsa de 50% da mensalidade, também podem participar do Fies e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa do ProUni.

Brasil de Fato