“Estamos preparados para tudo, inclusive os pênaltis”, diz Alisson

O goleiro Alisson afirmou nesta segunda-feira que a seleção brasileira está preparada para qualquer situação no clássico com a Argentina, “inclusive os pênaltis”, que podem determinar um dos finalistas da Copa América.

“Estamos preparados para tudo, inclusive para os pênaltis, mas também para ganhar no tempo regulamentar. Sabemos que o futebol tem circunstâncias que podem levar aos pênaltis, e estamos prontos”, explicou o goleiro, o herói da classificação para as semifinais ao defender uma cobrança do Paraguai na disputa de pênaltis.

Agência Brasil