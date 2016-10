Estadual, Santa Cruz de Natal reassume liderança por vaga na primeira divisão

Com gols de Hudson, que marcou duas vezes, e um de Índio Oliveira, o Santa Cruz de Natal chegou aos 15 pontos e liderança a disputa por uma vaga no Campeonato Estadual da primeira divisão em 2017. O tricolor da capital goleou o Força e Luz por 3 a 0 e ficou a um empate de conquistar a sua classificação com o título da segunda divisão.

O jogo decisivo para o time do Santa será realizado nesta quarta-feira, 19, quando enfrenta seu principal concorrente, o Atlético Potengi, no Estário Barretão, a partir das 15h, na cidade de Ceará-Mirim. Se quiser adiar a definição da vaga, só a vitória interessa ao Potengi que vem de derrota, 1 a 0, para o Atlético Potiguar.

Se somar três pontos retoma a liderança e ficará no aguardo do resultado da última rodada programada para o dia 23 de outubro. O Força e Luz também joga na quarta-feira contra o Visão Celeste, último colocado do campeonato.