Estadual: Clássico Potiguar e Baraúnas será disputado em 22 de janeiro

Com a realização da reunião do conselho técnico da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) para definir o Campeonato Estadual 2017, ficou definido que o primeiro clássico Potiguar e Baraúnas da próxima temporada será no dia 22 de janeiro. O confronto será pela terceira rodada do 1º turno do certame potiguar que terá seu início em 15, também no mês de janeiro.

CAMPEONATO – Em relação ao formato de disputa do Campeonato Potiguar 2017, uma das decisões tomadas é de que, serão dois turnos. Os dirigentes também confirmaram a proposta de realização das finais de turno com partidas de ida e volta, diferente de como vinha sendo disputada (em jogo único). Proposta aprovada por cinco votos a três.

Em 2016 a competição teve seu início somente na última semana de janeiro. O presidente José Vanildo falou sobre a antecipação do início do certame: “A antecipação para o dia 15 teve o intuito de oferecer um conforto maior aos clubes que participam da Copa do Brasil e Copa do Nordeste, para reduzir as possibilidades de jogos próximos e novas modificações de datas”, disse o presidente José Vanildo.

Rodada de abertura:

15 de Janeiro:

ABC x Globo F.C.

Alecrim F.C. x Baraúnas

Santa Cruz F.C. x América

Potiguar x ASSU

Rodada do dia 22 de janeiro/2016.

(3ª Rodada)

Santa Cruz de Natal x Globo FC

Potiguar x Baraúnas

Alecrim x Assu

América-RN x ABC